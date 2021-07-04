Masrawy logo white

موعد عيد الأضحى 2021.. 9 أيام إجازة متصلة

11:43 ص الأحد 04 يوليه 2021
موعد عيد الأضحى 2021.. 9 أيام إجازة متصلة

موعد عيد الأضحي

كتب- مينا غالي:

أعلن المركز الفلكي السعودي موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات، وهو الموعد الموحد بين مصر والسعودية؛ حيث تتابع الدولتان معاً رؤية الهلال في يوم 29 من ذي القعدة ليتم تحديد الموعد بدقة.

وكشفت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 10 يوليو (اليوم التالي ليوم الرؤية)، ويُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذي القعدة 1442هجريا الموافق 9 يوليو (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وبذلك يكون يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذي الحجة 1442 فلكيا يوم الأحد 11 يوليو، وتكون وقفة عرفات لعام 1442 فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وبناءً عليه، فإن وقفة عرفات ستكون يوم الاثنين 19 يوليو على أن يكون الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو، ويسبق ذلك يوما الجمعة والسبت 16 و17 يوليو راحة أسبوعية، ليتبقى يوم الأحد الوحيد وسط أسبوع العيد- عمل رسمي-، ويصل عدد أيام الإجازات إلى 9 أيام متواصلة بعد ضم يومي الجمعة والسبت 23 و24 يوليو، ليستفيد الموظفون بعدد أكبر من أيام الإجازة خلال عيد الأضحى المبارك.​

موعد عيد الأضحى المركز الفلكي السعودي السعودية الحسابات الفلكية

الخبر التالى:

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة قانون المالية الموحد

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا