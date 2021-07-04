موعد عيد الأضحى 2021.. 9 أيام إجازة متصلة

كتب- مينا غالي:

أعلن المركز الفلكي السعودي موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات، وهو الموعد الموحد بين مصر والسعودية؛ حيث تتابع الدولتان معاً رؤية الهلال في يوم 29 من ذي القعدة ليتم تحديد الموعد بدقة.

وكشفت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 10 يوليو (اليوم التالي ليوم الرؤية)، ويُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذي القعدة 1442هجريا الموافق 9 يوليو (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وبذلك يكون يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذي الحجة 1442 فلكيا يوم الأحد 11 يوليو، وتكون وقفة عرفات لعام 1442 فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وبناءً عليه، فإن وقفة عرفات ستكون يوم الاثنين 19 يوليو على أن يكون الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو، ويسبق ذلك يوما الجمعة والسبت 16 و17 يوليو راحة أسبوعية، ليتبقى يوم الأحد الوحيد وسط أسبوع العيد- عمل رسمي-، ويصل عدد أيام الإجازات إلى 9 أيام متواصلة بعد ضم يومي الجمعة والسبت 23 و24 يوليو، ليستفيد الموظفون بعدد أكبر من أيام الإجازة خلال عيد الأضحى المبارك.​