لمهارته في إلقاء الشعر.. "السياحة" تنظم رحلة توعوية للطفل السيناوي علي حسن بالأقصر -صور

كتب- مصراوي:

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة سياحية توعوية لمدة أسبوع إلى مدينة الأقصر للطفل السيناوي علي حسن، والذي فاز بجائزة وزارة السياحة والآثار يوم الاحتفال بالعيد الـ٣٢ لاسترداد طابا، والتي منحتها له؛ لمهارته في إلقاء الشعر خلال الاحتفال، رغم صغر سنه التي لم تتجاوز الأعوام العشرة.

جاءت هذه الرحلة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تشجيع المواهب الشابة من المصريين ورفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتعريفهم بمقومات مصر السياحية وحضارتها العريقة.

وأوضحت السيدة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة أن الطفل علي حسن، كان بصحبة أخته طوال الرحلة، والتي شملت زيارة جميع المواقع السياحة والأثرية بمدينة الأقصر؛ حيث زارا معابد الأقصر والكرنك وهابو والرامسيوم وحتشبسوت ومقابر وادي الملوك بالبر الغربي ومتحفي التحنيط والأقصر، كما قاما برحلة نيلية استمتعا خلالها بجمال الطبيعة الخلابة الخاصة بالأقصر.

وأضافت رئيس قطاع السياحة الداخلية أن الطفل أعرب خلال الرحلة عن انبهاره بضخامة المعابد والتماثيل وجمال القطع الأثرية، كما تسأل عن قدرة وبراعة المصري القديم في نحتها، كما أعرب عن انبهاره بالمناظر الخلابة التي رسمت على حوائط المقابر وتمنى لو استطاع أن يرسم مثلها ويصبح فنانًا مثل أجداده الفراعنة؛ حيث إن هوايته الثانية هي الرسم إلى جانب إلقاء الشعر.

وحرص الطفل علي، خلال الرحلة، على التقاط الصور التذكارية له ولأخته في جميع المواقع والمتاحف التي زاراها لتسجيل رحلتهما.

ووجه الطفل علي حسن الشكر إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على إتاحته الفرصة له ولأخته لزيارة مدينة الأقصر التي طالما حلم بزيارتها لمشاهدة ما بها من آثار فريدة ووعد بأن يروي لأصدقائه وأقاربه في أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء عن مدينة الأقصر وما بها من أماكن سياحية متميزة ومواقع أثرية متفردة وطبيعة خلابة.