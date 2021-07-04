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مفتوحة بجميع المدن.. النص الكامل لمنظومة البناء الجديدة (اشتراطات - تراخيص)

10:54 ص الأحد 04 يوليه 2021
مفتوحة بجميع المدن.. النص الكامل لمنظومة البناء الجديدة (اشتراطات - تراخيص)

كتب- محمد نصار:

تبدأ المراكز التكنولوجية بالمحافظات من صباح اليوم الأحد تطبيق منظومة البناء الجديدة، وتلقي طلبات التراخيص من المواطنين.

وينشر مصراوي النص الكامل لمنظومة البناء الجديدة بشقيها: الاشتراطات والتراخيص.

كان من المقرر- وفق قرار رئيس الوزراء- تعميم منظومة البناء الجديدة على مدن المحافظات اعتبارا من الخميس الماضي، لكن إجازة ثورة 30 يونيو والإجازة الأسبوعية الدائمة يومي الجمعة والسبت أجّلتا تطبيق المنظومة إلى اليوم الأحد.

منظومة البناء الجديدة المراكز التكنولوجية مجلس الوزراء مصطفي مدبولي طلبات التراخيص

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