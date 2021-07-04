مفتوحة بجميع المدن.. النص الكامل لمنظومة البناء الجديدة (اشتراطات - تراخيص)

كتب- محمد نصار:

تبدأ المراكز التكنولوجية بالمحافظات من صباح اليوم الأحد تطبيق منظومة البناء الجديدة، وتلقي طلبات التراخيص من المواطنين.

وينشر مصراوي النص الكامل لمنظومة البناء الجديدة بشقيها: الاشتراطات والتراخيص.

كان من المقرر- وفق قرار رئيس الوزراء- تعميم منظومة البناء الجديدة على مدن المحافظات اعتبارا من الخميس الماضي، لكن إجازة ثورة 30 يونيو والإجازة الأسبوعية الدائمة يومي الجمعة والسبت أجّلتا تطبيق المنظومة إلى اليوم الأحد.