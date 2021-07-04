مفتوحة بجميع المدن.. النص الكامل لمنظومة البناء الجديدة (اشتراطات - تراخيص)
كتب- محمد نصار:
تبدأ المراكز التكنولوجية بالمحافظات من صباح اليوم الأحد تطبيق منظومة البناء الجديدة، وتلقي طلبات التراخيص من المواطنين.
وينشر مصراوي النص الكامل لمنظومة البناء الجديدة بشقيها: الاشتراطات والتراخيص.
كان من المقرر- وفق قرار رئيس الوزراء- تعميم منظومة البناء الجديدة على مدن المحافظات اعتبارا من الخميس الماضي، لكن إجازة ثورة 30 يونيو والإجازة الأسبوعية الدائمة يومي الجمعة والسبت أجّلتا تطبيق المنظومة إلى اليوم الأحد.
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