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وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

10:47 ص الأحد 04 يوليه 2021
وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

سد النهضة

كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، سامح شكري وزير الخارجية متوجها على رأس وفد إلى نيويورك، استعدادا للمشاركة فى فعاليات جلسة مجلس الأمن الدولي، والمقرر عقدها الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إنه تم إنهاء إجراءات سفر شكري والوفد المرافق له، من استراحة كبار الزوار في مبني الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.

وكانت مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، في رسالة للمجلس، إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور، وطلب الوزير ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا.

وأكد شكري في رسالته أنه بعد سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في إمكانية حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي.

وأشار شكري إلى أهمية أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي، وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل.​

سد النهضة سامح شكري نيويورك مجلس الأمن

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