مبادرة رواد النيل تطلق برنامجًا جديدًا لدعم صناعة الأثاث في مصر بالتعاون مع المصرف المتحد

كتبت-منال المصري:

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية إطلاق برنامج جديد لدعم صناعة الأثاث في مصر بالتعاون مع المجلس التصديري لصناعة الأثاث والمصرف المتحد.

وقال أحمد فاروق مدير برنامج مراكز التصدير وتنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل في بيان صادر اليوم الأحد إن التقديم للبرنامج الجديد الذي سيطلق من خلال مركز تنمية سلاسل القيمة بالمبادرة مستمر حتى منتصف يوليو الجاري ويستهدف تقديم الدعم الفني والإداري للشركات العامة في مجال صناعة الأثاث.

وأضاف أن البرنامج سيستمر لمدة 6 أشهر وسيضم في دورته الجديدة ما يقرب من 30 شركة ويقدم ٨ برامج فرعية تستهدف تنمية سلاسل القيمة لصناعة الأثاث في مصر بدء من مراحل ما قبل الإنتاج والمراحل الوسيطة وصولا إلى الأسواق المحلية والعالمية، وتندرج هذه البرامج تحت مجالات صناعات الاثاث المختلفة مثل التصميمات الحديثة ومتطلباتها إدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا، ومعايير الجودة وكيفية التوافق مع متطلباتها، ونموذج العمل الحديث ومتطلبات التجارة الإلكترونية والمواقع وآليات التسويق الرقمي وصياغة المحتوى وكيفية أجراء بحوث السوق واستخباراتها والدراسات التصديرية والإلمام بإجراءات التصدير وفتح الأسواق الدولية ، بالإضافة إلى برامج أخرى تغطى الفجوات الفنية والإدارية.

وأوضح فاروق أن شروط التقديم للاستفادة من البرنامج تتمثل في أن يكون مجال عمل الشركات هو صناعة الأثاث أو أحد قطاعاته الفرعية، وأن تكون الشركات من فئة الشركات الصغيرة، أو المتوسطة وفقا لتعريف البنك المركزي المصري، وأن تكون تملك الشركة سجلا تجاريا وأن تكون مؤسسة منذ 3 سنوات على الأقل.

وأشار مدير برنامج مراكز التصدير وتنمية سلاسل القيمة بمبادرة رواد النيل إلى أن الشركات يمكنها التقديم لمشاركة في البرنامج الجديد من خلال اضغط هنا ، لافتا إلى أن المشاركين سيكون لديهم الفرصة للتعرف على حلول متخصصة ومتطورة بجانب التوافق مع معايير الجودة، والأنظمة التكنولوجية الحديثة التي تلائم متطلبات الأسواق في صناعة الأثاث.