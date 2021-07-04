بدون شروط أو سبق استفادة.. كيف تحصل على شقة من الإسكان في القاهرة الجديدة؟

كتب- محمد عبدالناصر:



بدأت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حجز مرحلة جديدة من شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس خلف الجامعة الأمريكية.

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، يتبع هيئة التعاونيات وهو مشروع استثماري، لا يوجد به شروط خاصة بالسن أو معدلات الدخل، أو حتى سبق الاستفادة من المشروعات المختلفة التي تطرحها وزارة الإسكان.

وللحجز في المشروع يتم شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر، حتى يوم 15 يوليو الجاري مقابل 200 جنيه، على أن يتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية، والتي تجرى يوم 28 يوليو بعد انتهاء فترة الحجز.

الطرح الجديد بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يتكون من 70 شقة، والعمارة عبارة عن دور أرضي، و5 أدوار متكررة وجراج، كما تصل مساحات الشقق المطروحة لـ109 أمتار و152 مترًا.

يتم تسليم الوحدات بنظام نصف التشطيب، عبارة عن أبواب الغرف من الخشب بينما الشبابيك من الألومنيوم، والحوائط من المحارة، وأعمال الكهرباء عبارة عن مواسير فقط، ووصلات المياه والصرف مخارج فقط، على أن يتم تسليم الوحدة في ديسمبر 2021، بمدة سداد تصل لـ20 سنة.

سعر المتر لكل المساحات 6500 جنيه، حيث وصل سعر الشقة 109 أمتار بـ708 ألف جنيه، وجدية الحجز 70 ألف جنيه، وهي تمثل 10% من قيمة الوحدة، أما الشقة الـ152 مترًا وصل سعرها 988 ألفًا، بجدية حجز 98 ألفًا، وهي تمثل 10% من قيمة الوحدة أيضًا، يمكن سداد 60% أو 70 من ثمن الوحدة قبل الاستلام، كما تصل مدة السداد بعد الاستلام لـ20 سنة.

ويمكن معرفة نظم سداد ثمن شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة، والأقساط الشهرية والتى تصل لـ2000 جنيه من هنا



تقع شقق المشروع بأرض الجمعيات بالتجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية، وقريب نن أهم المراكز الخدمية في المدينة من منطقة الجامعات.

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