قمر الرعد و20 شهابًا في الساعة.. 10 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال يوليو

​​كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل 10 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر يوليو الجاري.

واستعرض تادرس، في تصريحات لمصراوي، أهم هذه الظواهر، والتي يبدأ أولها اليوم السبت الموافق 3 يوليو باقتران كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 29 يوليو باقتران المريخ ونجم قلب الأسد.

وجاءت الظواهر على النحو التالي:

3 يوليو:

اقتران كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل، ويلاحظ وجود كوكب الزهرة إلى جوار الحشد النجمي خلية النحل Beehive ببرج السرطان.

ويمكن مشاهدة هذا الاقتران بعد غروب الشمس ولمدة 45 دقيقة فقط، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة.

4 يوليو:

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له تبلغ 21.6 درجة قوسية من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في سماء الصباح الباكر ، وتحديدا من الساعة 4:00 فجرا إلى أن يختفي عندما يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس فلا نستطيع رؤيته حينذاك.

8 يوليو:

اقتران القمر وعطارد، ويمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود القمر وكوكب عطارد متجاوران في السماء) في الساعة 3:45 فجرا إلى أن يختفيا عندما يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

10 يوليو:

القمر الجديد (محاق يوليو)، وفي هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

12 يوليو:

القمر والزهرة والمريخ، ويمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود هلال القمر بجوار كوكبي الزهرة والمريخ) بعد غروب الشمس مباشرة إلى غروبهم في الساعة 8:30 مساءً تقريبًا.

13 يوليو:

اقتران الزهرة والمريخ، ويمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود كوكبي الزهرة والمريخ متجاورين في السماء) بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغربا في الساعة 8:30 مساءً تقريباً.

21 يوليو:

اقتران الزهرة ونجم قلب الأسد، ويمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود كوكب الزهرة ونجم قلب الأسد متجاوران في السماء) بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل إلى أن يغربا في الساعة 8:30 مساءً قريباً.

24 يوليو:

اكتمال القمر (بدر يوليو)، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 23 حتى 25 يوليو حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 24 يوليو، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الرعد.

جدير بالذكر، وهو ملاحظة اقتران بدر القمر مع كوكب زحل في 24 يوليو ثم اقترانه مع كوكب المشتري في 25 يوليو ويتلازم الثلاثة اجرام عند دخول الليل وحتى ولوج ضوء النهار في اليوم التالي.

28 يوليو:

زخة شهب دلتا الدلويات، وهي زخة شهابية متوسط يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابًا في الساعة، وتنتج هذه الشهب بسبب بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) عند دخولها الغلاف الجوي الأرضي من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو.

وسيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام حيث يحجب ضوء القمر البدر معظم الشهب الخافتة، وأفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

وتظهر الشهب كما لو كانت تسقط من كوكبة الدلو، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

29 يوليو:

اقتران المريخ ونجم قلب الأسد، ويمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود كوكب المريخ ونجم قلب الأسد متجاوران في السماء) بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل إلى أن يغربا في الثامنة مساءً تقريباً.

ملحوظة: جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، كما أن الظواهر الفلكية ليس لها أية أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.