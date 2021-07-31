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أول تعليق من "التعليم" على اتهام طالبة صيدلة بتزوير شهادة الثانوية

11:40 م السبت 31 يوليه 2021
أول تعليق من "التعليم" على اتهام طالبة صيدلة بتزوير شهادة الثانوية

الدكتور رضا حجازي

كتب- أسامة علي:

علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على اتهام الطالبة ميرنا محروس، بالفرقة الخامس بكلية الصيدلة بجامعة "MTI"، بتزوير شهادة الثانوية العامة.

وطالب نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات لـ"مصراوي"، الطالبة بضرورة التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات، ومعها رقم الجلوس وسنة الحصول على شهادة الثانوية لاستخراج بيان نجاح.

وأضاف حجازي، أنه في حال وجود بيان نجاح للطالبة مطابقة لدرجاتها، يسقط عنها الاتهام بالتزوير، وإذا لم تجد بيان نجاح، يكون الاتهام بالتزوير في محله.

وأكدت الطالبة ميرنا، أن جامعة MTI أبلغتها بوجود مذكرة من وزارة التربية والتعليم لإدارة الجامعة، تُفيد بتزويرها شهادة الثانوية العامة، وحصولها على شهادة من بلد عربي رغم أنها لم تخرج من مصر يومًا.

رضا حجازي طالبة صيدلة تزوير شهادة الثانوية الثانوية العامة ميرنا محروس جامعة MTI

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