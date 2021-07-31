العاملون بالقطاع الخاص تطالب "القومي للأجور" بإصدار منشور العلاوة الدورية بـ3%

كتب- يوسف عفيفي:

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بإصدار منشور لما انتهى إليه المجلس في اجتماعه بتاريخ 28 يونيو الماضي، بكامل تشكيله، حيث تمّ الاتفاق على إقرار المجلس بتحديد العلاوة الدورية بما قيمته 3%، من الأجر التأميني المثبت في "استمارة 2 تأمينات".

وأضاف خليفة، في بيان له اليوم السبت، أنَّه تمّ الاتفاق خلال الاجتماع على إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد "2021 – 2022" بما نسبته 3% من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7% من الأجر الأساسي حسب المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وبحد أدنى 60 جنيهًا.

وأشار إلى أنَّه بناءً على الدراسة التي أعدتها لجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي وتوصل إلى نسبة 3% تزيد على 7% من الأجر الأساسي، وتمّ الاتفاق على وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيهًا يتمّ تطبيقها من يوليو الجاري.

وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بإصدار منشور العلاوة الدورية التي أقرّها المجلس القومي للأجور وتوزيع المنشور على مديريات القوى العاملة، لإبلاغ المنشأة حتى يتمكّنوا من صرف العلاوة مع راتب شهر يوليو الجاري تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور.