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بداية من غدٍ الأحد.. بدء تطبيق القواعد الجديدة لصرف مقررات التموين

10:15 م السبت 31 يوليه 2021
بداية من غدٍ الأحد.. بدء تطبيق القواعد الجديدة لصرف مقررات التموين

وزارة التموين

كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 24 لسنة 2021 بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين اعتبارًا من غدٍ الأحد الأول من أغسطس، وهي صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز على البطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، بدلًا من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة بدون النظر عن عدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة.

كما تضمن القرار صرف زجاجة زيت 800 مللي جرام أو 1 كيلو جرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة، و2 كيلو سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيهًا لكل فرد شهريًا.

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وزارة التموين التموين صرف التموين القواعد التموين الجديدة

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