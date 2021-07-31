Masrawy logo white

لأول مرة منذ سنوات.. بث مباشر للجزيرة من القاهرة

09:51 م السبت 31 يوليه 2021
لأول مرة منذ سنوات.. بث مباشر للجزيرة من القاهرة

شيرين أبو عاقلة

كتب- مينا غالي:

ظهرت مراسلة قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، في بث مباشر من وسط القاهرة، خلال نشرة أخبار للقناة مساء اليوم السبت، للمرة الأولى منذ إغلاق مكتب الجزيرة في القاهرة قبل نحو 8 سنوات.

وكانت نشرة السادسة تناقش مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي، عندما قال المذيع عبد القادر عياض: "تنضم إلينا من القاهرة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة".

وأغلقت الجزيرة مكاتبها في القاهرة أغسطس عام 2013.

ونشرت أبو عاقلة صورتها من القاهرة على حسابها بموقع "تويتر" مع تعليق: "شيرين أبو عاقلة - الجزيرة – القاهرة".
مراسلة الجزيرة في القاهرة

شيرين أبو عاقلة قناة الجزيرة القاهرة قطر

الخبر التالى:

تنشيط السياحة بالأقصر يستقبل أول رحلة طيران عارض من إسبانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل بداية من غدٍ الأحد.. بدء تطبيق القواعد الجديدة لصرف مقررات التموين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا