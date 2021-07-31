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40 درجة في القاهرة.. الأرصاد تعلن استمرار الحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء الأحد

09:23 م السبت 31 يوليه 2021
40 درجة في القاهرة.. الأرصاد تعلن استمرار الحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء الأحد

الأرصاد تعلن استمرار الحرارة والرطوبة


(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأحد، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، فضلًا عن وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة الطقس الرطوبة الأرصاد حالة الجو

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