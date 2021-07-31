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درجة حرارة غير معتادة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

08:46 م السبت 31 يوليه 2021
درجة حرارة غير معتادة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

الموجة الحارة

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن منطقة البحر المتوسط تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، أعلى من المعدلات الطبيعة لهذا الوقت من كل عام.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، اليوم السبت، أن درجات الحرارة تجاوزت الـ40 درجة على تونس، وجنوب إيطاليا، واليونان، ومصر، وليبيا، وجنوب تركيا حيث أدى هذا الارتفاع إلى اندلاع حرائق غابات تركية.

كاشفة أن هذه الموجة تستمر لمدة أسبوعين كاملين، تبعًا لآخر التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.


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الموجة الحارة موعد انتهاء الموجة الحارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

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