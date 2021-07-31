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ارتفاع ملحوظ في الحرارة.. 7 نصائح عاجلة من الأرصاد للتعامل مع الطقس

08:14 م السبت 31 يوليه 2021
ارتفاع ملحوظ في الحرارة.. 7 نصائح عاجلة من الأرصاد للتعامل مع الطقس

نصائح عاجلة من الأرصاد للتعامل مع الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت وعلى مدار الأسبوع الحالي نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

وأضاف شاهين لـ"مصراوي" أن النصف الأول من الأسبوع الحالي تسجل الحرارة على القاهرة 40 درجة، لكن النصف الثاني من الأسبوع تتراوح درجات الحرارة بين 41 و42 في الظل، وتصل لـ44 درجة على المناطق الجنوبية.

ووجه شاهين عدة نصائح للمواطنين خلال ارتفاع درجات الحرارة:

1 - عدم التعرض لأشعة الشمس خلال أشد فترات اليوم حرارة.

2 - شرب الماء بكثرة طوال اليوم.

3 - ارتداء واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.

4 - الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.

5 - عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

6 - ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

7- عدم ترك مواد قابلة للاشتعال في السيارات.

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