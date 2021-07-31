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تعرف على موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد البحرين في أولمبياد طوكيو 2020

08:02 م السبت 31 يوليه 2021
تعرف على موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد البحرين في أولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد


كتب- مينا غالي:

يستعد منتخب مصر لكرة اليد، لملاقاة نظيره البحريني في ختام منافسات دور المجموعات بدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، حيث تقام المباراة في الرابعة فجر الأحد.

وضمن منتخب مصر لكرة اليد تأهله لدور ربع النهائي من المنافسات، واحتلال المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف المتتخب الدنماركي، بعدما تغلب على السويد 27- 22.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة من خلال شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، عبر قناة bein sports extra 2، والتي تبث عبر تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، على القمر الصناعي نايل سات.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ8 بأولمبياد طوكيو، من المجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

منتخب مصر لليد كرة اليد البحرين أولمبياد طوكيو 2020

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