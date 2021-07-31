خبير مياه يكشف تأثير فيضان النيل الأبيض على السودان وأكثر المناطق تضررًا

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ جيولوجيا بجامعة القاهرة وخبير الموارد المائية، إن السودان يشهد حاليًا وخلال الأيام المقبلة حتى نهاية أغسطس، عددًا من فيضانات الأنهار خاصة نهري الأزرق والأبيض، نتيجة أمطار حوض نهر السوباط الذي يمد النيل بـ12 مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف شراقي، اليوم السبت، أن تلك الكمية تفقد 3 مليارات متر مكعب في مستنقعات مشار في جنوب السودان، وفيها أحد المشروعات المقترحة لتطوير مجرى النهر في هذه المنطقة.

وأشار إلى استمرار زيادة فيضان النيل الأبيض، بسبب ضحالة العمق (متوسط 4 أمتار)، ومن المناطق المعرضة للفيضان في الخرطوم حواف جزيرة توتي.