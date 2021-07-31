Masrawy logo white

انقطاع مياه الشرب عن 6 مناطق كبرى بسبب كسر مفاجئ بخط إمبابة

05:51 م السبت 31 يوليه 2021
انقطاع مياه الشرب عن 6 مناطق كبرى بسبب كسر مفاجئ بخط إمبابة

انقطاع مياه الشرب

(مصراوي):

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم السبت، حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 600 مم في ميدان الشجرة بشارع المطار بإمبابة، ما ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شارع المطار – أرض الحداد - المنيرة – شارع بشتيل ومتفرعاته – بشتيل لعبة – عزبة كيلاني).

وأوضحت الشركة أنه تم التعامل مع كميات المياه الناتجة عن الكسر وسحبها بالكامل، والبدء في أعمال الحفر والإصلاح، بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع، وتسعى الشركة بأقصى جهد لانتهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

انقطاع مياه الشرب شركة مياه الشرب الجيزة المنيرة

الخبر التالى:

الرعاية الصحية تطلق منصة رقمية للتواصل بين العاملين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السيسي يطلع على عينات جديدة من البنكنوت تصدر نوفمبر المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا