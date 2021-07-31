انقطاع مياه الشرب عن 6 مناطق كبرى بسبب كسر مفاجئ بخط إمبابة

(مصراوي):

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم السبت، حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 600 مم في ميدان الشجرة بشارع المطار بإمبابة، ما ترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شارع المطار – أرض الحداد - المنيرة – شارع بشتيل ومتفرعاته – بشتيل لعبة – عزبة كيلاني).

وأوضحت الشركة أنه تم التعامل مع كميات المياه الناتجة عن الكسر وسحبها بالكامل، والبدء في أعمال الحفر والإصلاح، بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع، وتسعى الشركة بأقصى جهد لانتهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​