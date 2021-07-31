للراغبين في العمل.. ننشر خريطة ملتقى شغلني بوسط البلد للتقديم على 7 آلاف وظيفة

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الملتقى السادس للتوظيف "شغلني"، المئات من الشباب الباحثين عن العمل من مختلف المحافظات للتقدم على للوظائف المتاحة من كبرى الشركات العاملة بالسوق.

وينشر "مصراوي"، خريطة ملتقى شغلني للتقديم على الوظائف حسب الخريطة المرفقة، حيث إن الملتقى مقام في مبنى الجريك كامبس بوسط البلد، ويتم الدخول من شارع باب اللوق، أو من تقاطع شارع الفلكي مع محمد محمود، على أن يكون باب الخروج من تقاطع شارع يوسف الجندي مع محمد محمود.

ويملأ الشباب أمام المنافذ المخصصة للشركات بالملتقى، البيانات الشخصية على أبليكيشن أو تقديم الـ CV الخاص بكل شاب وتسليمها لمناديب الشركات الموجودة.

وانطلقت فعاليات الملتقى صباح اليوم، بمبنى الجريك كامبس بوسط البلد، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية بالسوق، وسط إقبال كبير.

ويتيح الملتقى السادس للتوظيف 7 آلاف فرصة عمل للشباب، مقدمة من أكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق، في مجال العقارات، والسيارات، والأغذية، والاتصالات، والمدفوعات الإلكترونية، والتصنيع.

وتنوعت فرص العمل لتشمل طب وصيدلة، وهندسة، وسياحة وفنادق، ومحاسبة وخدمة عملاء، وفنيين ومحاسبين ومبيعات، وعمال مخازن وكول سنتر وأمن، بمختلف الشركات المتاحة داخل الملتقى.

جدير بالذكر، أن ملتقى شغلني السادس للتوظيف، يأتي بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي في إطار برنامج "فرصة" بأكثر من ٧ آلاف فرصة عمل في مختلف المؤهلات والتخصصات.