ارتفعت 30%.. كيف تطورت أسعار مواد البناء خلال النصف الأول من 2021 - تقرير رسمي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد سوق مواد البناء، ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال النصف الأول من 2021، حيث تراوحت الزيادات من 10%، إلى 30% عن أول العام، بينما شهدت مواد بناء أخرى استقرارا في الأسعار خلال ذات الفترة من 2021.

وكشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في نهاية شهر يونيو، مقارنة بالشهور الماضية.

وينشر "مصراوي"، المراحل السعرية المختلفة لأسعار مواد البناء، وفقًا للنشرة السعرية، والتي جاءت على النحو التالي:

شهدت أسعار الزلط ارتفاعا بلغ 15%، حيث سجل متر الزلط المخصوص 130 جنيها، بزيادة بلغت 30 جنيها في المتر عن العام الماضي، لكن خلال الـ5 أشهر الماضية استقرت الأسعار، حيث سجل الزلط العادة 130 جنيها للمتر.

وسجل سعر طن الحديد خلال يوليو 2021، 14500 جنيه، بمعدل زيادة في السعر بلغ 51% عن يونيو 2020، حيث سجل العام الماضي 9600 جنيه.

وبدأت الزيادة في التصاعد حيث سجل طن الحديد نهاية العام الماضي 11600 جنيه، ثم وصل لـ13 ألفا و600 جنيه خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، والآن أصبح بـ14 ألفا و500 جنيه.

أما الأسمنت بنوعيه الأبيض والبورتلاند العادي، شهد ارتفاعا أيضًا في الأسعار، حيث سجل طن الأسمنت البورتلاند العادي 850 جنيها خلال يونيو فيما سجل في نفس الشهر من العام الماضي 750 جنيها.

وسجل طن الأسمنت الأبيض 2500 الشهر الجاري بزيادة بلغت 50 جنيها عن العام الماضي، وبالتالي تكون الزيادة في أسعار الأسمنت العادي 13% عن العام الماضي و6% عن يناير الماضي أيضًا.

وشهدت أسعار الجبس استقرارا نوعا ما بباقي مواد البناء، حيث سجل طن الجبس الخاص بالفرم 950 جنيها منذ يناير الماضي وبزيادة 5.6% عن نفس الوقت من العام الماضي.

ويمكن معرفة أسعار مواد البناء بالتفصيل على النحو التالي: