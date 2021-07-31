برلماني: تونس قادرة على استعادة الأمن والاستقرار والتخلص من الجماعة الإرهابية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته، مساندة ودعم دولة تونس الشقيقة للتخلص من الحركات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، مشيدًا بما أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي .

وقال راضي، في بيان له اليوم السبت، إن ما يهمنا هو تحقيق الاستقرار للشعب التونسي، وإن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي في محلها، وما فعله رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وذلك بعد أن قرر الاعتصام أمام البرلمان الذي تحرسه قوات الجيش، هو أمر مرفوض وضد الحرص على تحقيق المصالح الوطنية لاستقرار تونس .

وطالب النائب بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية بتونس على قوائم الإرهاب؛ خصوصًا أن كل ما يفعله رئيس حركة النهضة الإخوانية عبارة عن شعارات إخوانية واضحة ومعلومة مخططاتها وأهدافها لدى الجميع.

وأعرب راضي عن ثقته التامة في قدرة تونس قيادة وحكومة جديدة وشعباً على استعادة الأمن والاستقرار داخل تونس والتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية إلى غير رجعة، مؤكدًا أن مصر كانت لديها رؤية ثاقبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذه الجماعة المارقة التي لا تعرف إلا لغة واحدة؛ وهي سفك الدماء وتمزيق وتقسيم الأوطان .