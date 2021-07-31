"تعاونيات الإسكان" تطرح شققا وأراضي ومحال تجارية للبيع بالمزاد العلني

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن اللواء حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح عدداً من الوحدات السكنية التعاونية والاستثمارية، ووحدات إدارية ومحال تجارية وصيدليات وأرض فضاء تصلح لكافتيريا ومخبز وقطع أراضي لبناء مولات تجارية ومستشفيات ومدارس وحضانة وكذلك جراجات ومولات تجارية، وذلك للبيع بالمزاد العلني في عدد من المدن الجديدة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الهيئة الرئيسي ومقار الفروع المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلني بها، موضحاً أن هناك تسهيلات في السداد حتى 7 سنوات للأراضي، وباقي المعروض بالمزاد حتى 5 سنوات.

وأشار رزق إلى أنه سيتم طرح محلين تجاريين و صيدليتين و6 قطع أراضي ما بين سكني تجاري وإداري ومركز صحي بمشروع العامرية، وكذلك محلين تجاريين بالدلنجات في محافظة البحيرة، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر فرع الهيئة بسموحة في محافظة الإسكندرية.

وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم طرح 40 وحدة سكنية و40 محل تجاري و4 وحدات إدارية بمشروع لؤلؤة بورسعيد، وكذلك وحدتين سكنيتين بمشروع 20 A ، بالإضافة إلى 7 وحدات سكنية بالسويس موقع الـ 46 عمارة، وأيضاً 15 محل تجاري بالإسماعيلية، ومن المقرر عقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021 في الساعة الثانية عشر ظهراً بمركز شباب السلام بشارع الأمين بمحافظة بورسعيد.

وأضاف أنه سيتم طرح أرض مول تجاري على مساحة 22104.6 م2 وأرض مدرسة على مساحة 10 آلاف م2 بمشروع لؤلؤة أكتوبر، وكذلك أرض مول تجاري بمسطح 2075 م2 بمشروع 160 عمارة بأكتوبر، بالإضافة إلى أرض مول تجاري (1) على مساحة 2672 م2 وأرض مول تجاري (2) بمسطح 1221 م2 وأرض مدرسة 6550 م2 بمشروع 103 عمارة بأكتوبر، وأيضاً مول تجاري هيكل خرساني كامل على مساحة 3067 م2 وحضانة هيكل خرساني 1 D بمساحة 500 م2 بمشروع التوسعات الشمالية ، إلى جانب أرض مول تجاري (4) على مساحة 2908 م2 وأرض مدرسة على مساحة 10055 م2 وأرض مستشفى بمسطح 10039 م2 بمشروع لؤلؤة بدر (الـ 89 فدان)، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021 الساعة الثانية عشر ظهراً بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه سيتم طرح 28 جراج بمشروع التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، و10 محال تجارية بالحي الحادي عشر بمدينة 6 أكتوبر، ووحدتين سكنيتين بمشروع 164 عمارة بمدينة 6 أكتوبر، ومحل تجاري واحد بالطوب الرملي بمدينة نصر، و9 وحدات سكنية و23 جراج بالقاهرة الجديدة، وكذلك 22 جراج بمدينة الشروق، ومحلين تجاريين بمدينة بدر ، بالإضافة إلى 15 محل تجاري بالعبور، إلى جانب 9 محال تجارية بالشيخ زايد، وعقد جلسة المزاد العلني يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021 الساعة الثانية عشر ظهرا بنادي العلميين بجوار مقر الهيئة الرئيسي والسراج مول بمدينة نصر.