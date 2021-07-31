بعد تأجيل الجرعة الثانية.. هل تتأثر فعالية لقاح كورونا؟

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والفيروسات وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، عن مدى تأثر فعالية لقاح كورونا بعد قرار وزارة الصحة بتأجيل الجرعة الثانية لبعض المواطنين لفترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

وقال مصباح في تصريحات لمصراوي، السبت، إن "التأجيل لن يؤثر على فعالية اللقاح".

وبشأن آلية تحديد مواعيد الجرعتين، أوضح مصباح أن التقسيم يتم على أساس أقصى معدل للأجسام المضادة التي يمكن أن يصل إليها جسم الإنسان من خلال هذا اللقاح، مضيفا: "لو حصل مواطن على جرعة واحدة من استرازينكا فتكون نسبة كفاءة الأجسام المضادة نحو 50%، أما الحصول على الجرعة الثانية ترتفع فوق 90% وبالتالي الجرعة الأولى حماية جزئية وليست كاملة".

وشدد على أنه حال وجود أي ظروف يمنع الحصول على الجرعة الثانية، فيجب على المواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وسبق أن قالت وزارة الصحة، إنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا للقاح سينوفارم، ونحو 3 أشهر للقاح إسترازينكا.

وعاد الدكتور عبد الهادي مصباح للتأكيد على أن الدراسات العلمية التي أجريت ذكرت أن أقصى مدة مناعية تعطيها لقاحات كورونا تستمر نحو 8 أشهر، وتزداد تلك المدة حال إصابة الشخص بكورونا في وقت سابق.

وبحسب رسائل أطلع مصراوي على بعضها، فإنه جرى تأجيل الجرعة الثانية لأحد المواطنين إلى يوم 12 أغسطس المقبل، حين كان من المقرر أن يحصل عليها غدا الأحد.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من التطعيم إلى يوم 2021-08-12".

ولم تذكر الوزارة سببا لتأجيل الجرعة الثانية للمواطنين، خاصة الحاصلين على لقاح إسترازينكا، رغم تأكيدها في بيان رسمي سابق على توافر الجرعة الثانية من هذا اللقاح للمواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى.

ورفض مسؤولان مطلعان بوزارة الصحة، الحديث عن أسباب تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا بشكل مفاجئ.

دون أسباب معلنة.. رسائل من الصحة بتأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا