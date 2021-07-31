دون أسباب معلنة.. رسائل من الصحة بتأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا

كتب- أحمد جمعة:

فاجأت وزارة الصحة والسكان عددا من المواطنين بإرسال رسائل لتأجيل الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لفترة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين.

وبحسب رسائل اطلع مصراوي على بعضها، فإنه جرى تأجيل الجرعة الثانية لأحد المواطنين إلى يوم 12 أغسطس المقبل، حين كان من المقرر أن يحصل عليها غدا الأحد.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من التطعيم إلى يوم 2021-08-12".

ولم تذكر الوزارة سببا لتأجيل الجرعة الثانية للمواطنين، خاصة الحاصلين على لقاح إسترازينيكا، رغم تأكيدها في بيان رسمي سابق على توافر الجرعة الثانية من هذا اللقاح للمواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد، كشف أمام اجتماع مجلس الوزراء، عن مخطط توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه من المقرر أن يصل من لقاح سينوفاك "مواد خام" خلال الفترة من شهر أغسطس القادم، وحتى نهاية العام، ما يكفى لتصنيع 70.2 مليون جرعة، هذا إلى جانب توريد 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك"، و 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون & جونسون"، و35.6 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، و2.4 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، خلال نفس الفترة،