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وفاة معلم أثناء تواجده بلجنة مراقبة الثانوية العامة بـ"بنها".. ونقله لقريته بالمنوفية

12:48 م السبت 31 يوليه 2021
وفاة معلم أثناء تواجده بلجنة مراقبة الثانوية العامة بـ"بنها".. ونقله لقريته بالمنوفية

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كتب- مينا غالي:

أعلن محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وفاة المُعلم رضا محمد حسن عطية، والذي وافته المنيه في لجنة الثانوية العامة بمدرسة بنها الثانوية بنات.

وقال عبدالله في تصريحات لمصراوي، إن نقيب المعلمين بالقليوبية تعاون معنا في غرفة العمليات وقام بإنهاء الإجراءات اللازمة، موجها الشكر لمختار شاهين وأعضاء فرعية بنها، حيث قاموا بنقله لمستشفى بنها الجامعي ورافقوه لحين إنهاء الإجراءات اللازمة.

وأضاف: المدرس المتوفي من قرية زرقان بمركز تلا- محافظة المنوفية، وتم تكليف أحد أعضاء النقابة الفرعية بالمنوفية للسفر إلي بنها ومتابعة الإجراءات ومرافقة الجثمان إلى قريته.

وتابع عبدالله: المعلم المتوفي ٥٦ سنة وهو مُعلم حاسب آلي، مشيرا إلى أن التقرير الطبي كشف عن إصابته بغيبوبة سكر أدت إلى الوفاة.

ونعى خلف الزناتي نقيب المعلمين، المُعلم الراحل، موجها بصرف كافة مستحقاته إلى أسرته، كما توجه بالعزاء لأسرته وذويه، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وفاة معلم الثانوية العامة 2021 المنوفية امتحانات الثانوية العامة

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