استاتيكا الثانوية العامة.. طلاب: الامتحان أسهل من الديناميكا وبه "تكات" بسيطة

كتب- أسامة علي:

انتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "رياضيات"، اليوم السبت، من أداء امتحان الاستاتيكا، وأشادوا بمستوى الامتحان.

قال الطالب "مصطفى.م": "امتحان الاستاتيكا كان حلو وأسهل من الديناميكا" .

وأكد الطالب "محمد. و"، أن "الامتحان كان كويس ومستواه حلو؛ بس لو الوقت يزيد نص ساعة علشان نقدر حتى نراجع؛ لكن مستوى الامتحان كويس".

وأضاف الطالب "خالد.ع"، أن "الامتحان كان سهلًا؛ ولكن كان فيه (تكات) بسيطة"، مضيفًا: "الوقت ساعتان قليل على امتحان من 25 سؤالًا".

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة (العلمية/ علوم)، اليوم السبت، امتحان مادة "الأحياء" بإجمالي 292 ألفًا و428 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلاب الشعبة (العلمية/ الرياضيات) امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبًا وطالبة، في اليوم الخامس عشر من الامتحانات.

ويبدأ امتحان الأحياء لطلاب الشعبة العلمية "علمي علوم" من الـ10 صباحًا حتى الـ1 ظهرًا، كما يبدأ امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "علمي رياضة" في الـ10 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيًّا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًّا كانت مساحة ملاحظاتهم فيها بخط يدهم، ويقتصر المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيًّا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي في 2 أغسطس المقبل.