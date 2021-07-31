القوى العاملة: تحصيل 91 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفين بالأردن

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات مواطنين متوفين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة بإجمالي 3 آلاف و 851 دولاراً أي ما يوازي بالإضافة للمتجمد بإجمالي 91 ألفاً و361 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردن بمتابعة مستحقات ورثة كل من المواطنين المتوفين " أحمد . ع . ع.أ"، و"حسني .ع .أ .أ" الذين تقدموا لصرفها، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، حصل المكتب على مستحقات ورثة مواطنين متوفيين ولهم مستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تم الاستجابة الفورية لالتماسات ورثة المواطن المتوفى "أحمد . ع . ع.أ" وإنهاء الإجراءات واستكمال المستندات للحصول على تعويض الدفعة الواحدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي لـ 4 مستحقين بإجمالي 5375.90 دولار ، ما يعادل 84 ألف جنيه تقريبا.

كما تم الاستجابة الفورية لالتماسات ورثة المواطن المتوفي "حسني .ع .أ .أ"، لصرف معاشاتهم وإنهاء إجراءات واستكمال المستندات للحصول على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك لـ 3 مستحقين بإجمالي 276.32 دولار شهريا، ما يعادل 4 آلاف و 322 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد بإجمالي 3039 جنيها .