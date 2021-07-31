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بعد ساعات.. انتهاء مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء

11:21 ص السبت 31 يوليه 2021
بعد ساعات.. انتهاء مهلة استكمال أوراق التصالح في مخالفات البناء

رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

مع الساعات الأخيرة من مساء اليوم السبت تنتهي آخر مهلة قررتها الحكومة لاستكمال أوراق ومستندات التصالح في مخالفات البناء.

كان مجلس الوزراء، قرر بداية شهر يوليو الجاري، مد مهلة استكمال ملفات التصالح حتى 31/7/2021 والذي يوافق اليوم السبت.

هذه المهلة كانت ممنوحة فقط لمن تقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء في المواعيد المقررة، ولم يستكمل ملف التصالح الخاص به.

مجلس الوزراء مخالفات البناء

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