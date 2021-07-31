"الري" توجه بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ أعمال تأهيل الترع بالمحافظات

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث.

جاء ذلك في حضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، والعديد من القيادات التنفيذية بالوزارة.

ووجه عبد العاطي، خلال الاجتماع، بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال؛ من خلال لجان التفتيش الفني والمالي والإداري المتعددة التي تقوم بالتفتيش حالياً على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، بهدف إحكام الرقابة على كل أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.

ووجه وزير الموارد المائية والري، أثناء الاجتماع، بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية؛ لدورها في تثبيت الجسور ولمردودها البيئي والجمالي.

وأضاف عبد العاطي أن رؤية وزارة الموارد المائية والري الحالية تهدف إلى تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية؛ سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية؛ بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، حيث تم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية، بأطوال تصل إلى (١٠٦) كيلومترات بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه كمرحلة أولى.

وأكد وزير الري أن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ؛ حيث يتم حصر كل البيانات الخاصة بالترعة، مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة، وبما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ على السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين، والوصول إلى القطاع الهيدروليكي الأمثل، والحفاظ على منسوب القاع التصميمي للترعة؛ لعدم التأثير على الأعمال الصناعية القائمة على الترعة، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، وإضافة سلالم للأفراد على جانبَي القطاع؛ لتسهيل أعمال الصيانة، ويتم تنفيذ الأعمال المساحية المطلوبة للتأكد من المناسيب التصميمية والقطاع التصميمي للترعة، قبل البدء في أعمال تجهيز الموقع.

وتابع الوزير: أثناء التنفيذ يتم التأكد من نوعية الدبش وحجمه، والتأكد من مكونات الخلطة الخرسانية قبل البدء في أعمال صب الخرسانة، وعمل الاختبارات اللازمة للمواد الخام (الدبش- السن- الرمل.. إلخ)، ورفض ونقل كل ما هو مخالف للمواصفات خارج الموقع، وعمل اختبارات قوام الخرسانة ودرجة الحرارة، وأخذ مكعبات بالموقع وتكسيرها بالمعمل ، ومتابعة أعمال تشطيب ومعالجة سطح الخرسانة باستخدام العمالة المدربة، وضبط فواصل الانكماش والتمدد وملؤها طبقًا للمواصفات، وضبط أعمال السلالم بشكل هندسي سليم وبأبعاد منتظمة، ويتم بعد الانتهاء من التنفيذ عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ؛ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.

وقال وزير الري إنه بمتابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع؛ فقد تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كل المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع، مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.