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وسط إقبال كبير.. انطلاق ملتقى "شغلني" السادس للتوظيف بمشاركة 30 شركة (فيديو وصور)

10:56 ص السبت 31 يوليه 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- هاني رجب

انطلقت، صباح اليوم، فعاليات الملتقى السادس للتوظيف "شغلني"، بمبنى الجريك كامبس بوسط البلد، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية.

ويتيح الملتقى السادس للتوظيف 7 آلاف فرصة عمل للشباب، مقدمة من أكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق، وتتنوع فرص العمل لتشمل مجالات العقارات، والسيارات، والأغذية، والاتصالات، والمدفوعات الإلكترونية، والتصنيع.

وتنوعت فرص العمل لتشمل طب وصيدلة، وهندسة، وسياحة وفنادق، ومحاسبة وخدمة عملاء، وفنيين ومحاسبين ومبيعات، وعمال مخازن وكول سنتر وأمن، بمختلف الشركات المتاحة داخل الملتقى.

ويسمح موقع "شغلني" بإجراء مقابلات مع الباحثين عن عمل عبر شبكة الإنترنت، للتيسير على كل محافظات الجمهورية دون الحاجة للذهاب لجهة العمل.

ويتيح الموقع شغلني آلاف من فرص العمل لحملة المؤهلات المتوسطة والحرفيين والفنيين وأيضاً بعض الفرص لأصحاب المؤهلات العليا، وفقا للبيان.

ملتقى شغلني مبنى الجريك كامبس الشركات العالمية فرصة عمل للشباب فرص العمل

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