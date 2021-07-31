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20 أغسطس المقبل.. الأوبرا تنظم حفلا غنائيا لفريق "وسط البلد" على مسرح النافورة

03:51 ص السبت 31 يوليه 2021
20 أغسطس المقبل.. الأوبرا تنظم حفلا غنائيا لفريق "وسط البلد" على مسرح النافورة

فرقة وسط البلد

القاهرة- (أ ش أ):
تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا غنائيا تحييه فرقة "وسط البلد" يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس المقبل، على مسرح النافورة بالأوبرا.

وأعدت فرقة "وسط البلد" برنامجا متميزا للحفل يتضمن تقديم باقة من الأعمال الخاصة بها، والتي حققت نجاحا جماهيريا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر من بينها: " قربيلى، وسط البلد، أنتيكا ،هيلاهوب، عم مينا، كراكيب،مجنون، اتكلمى، بإمكان،روبابكيا، وشمس النهار، وغيرها من الأغنيات".

جدير بالذكر أن فريق "وسط البلد" بدأ مشواره عام 1999 ونجح في تحقيق الانتشار السريع محققا قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر ومختلف البلدان العربية، بعد أن خلق لونا موسيقيا جديدا، وأصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك في بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.​

هذا المحتوى من

Asha
فرقة وسط البلد دار الأوبرا المصرية حفل غنائي مسرح النافورة

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