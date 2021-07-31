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"كورونا" في 24 ساعة| 4 حالات وفاة بمصر.. وموجة جديدة من الوباء في الصين

05:00 ص السبت 31 يوليه 2021
"كورونا" في 24 ساعة| 4 حالات وفاة بمصر.. وموجة جديدة من الوباء في الصين

أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 45 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 4 حالات جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

4 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة
الصحة تكشف عن نسخة شهادة تطعيم لقاح كورونا المميكنة
48 ساعة.. إصابة 17 شخصًا بفيروس كورونا في كفر الشيخ
قبل موسم العمرة.. "السياحة" تطلق حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على التطعيم ضد كورونا
"الأسوأ منذ تفشي كورونا في ووهان".. موجة جديدة من الوباء في الصين
اليابان: مد حالة الطوارئ في العاصمة حتى نهاية أغسطس بسبب كورونا
بلومبرج: إعطاء أكثر من 06ر4 مليار جرعة لقاح ضد كورونا حول العالم
السعودية تعيد فتح حدودها أمام السائحين المحصنين ضد كورونا
ألمانيا تصنف أندورا كمنطقة عالية الإصابة بكورونا بسبب العدوى
استمرار إغلاق المدارس ببنجلاديش حتى آخر أغسطس بسبب كورونا
الهند تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و555 وفاة​
اليابان توافق على استخدام لقاح أسترازينيكا للفئة العمرية من 40 عامًا أو أكثر
لمكافحة تفشي كورونا.. الفلبين تُغلق العاصمة مانيلا من 6 إلى 20 أغسطس المقبل
بايدن يعلن إجراءات للتشجيع على تلقي اللقاح

وزارة الصحة كورونا في 24 ساعة فيروس كورونا حالات وفاة الصين

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