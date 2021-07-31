Masrawy logo white

​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 87 رحلة دولية تقل 11 ألف راكب

05:00 ص السبت 31 يوليه 2021
​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 87 رحلة دولية تقل 11 ألف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:
تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 87 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 11 ألف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 64 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، اسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارنكا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، اديس ابابا، جوهانسبرج، بيروت) و19 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب) و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 11 ألف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية الإجراءات الاحترازية المطارات المصرية فيروس كورونا

الخبر التالى:

4 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا