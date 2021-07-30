غدًا.. مصر للطيران تبدأ تسيير رحلات شارتر من مدريد إلى الأقصر

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار الأقصر الدولي، غدًا السبت، أول رحلة جوية لمصر للطيران قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث قامت الشركة الوطنية بالاتفاق مع بعض وكلاء السياحة بإسبانيا، لتسيير سلسلة من رحلات الطيران العارض من العاصمة مدريد إلى الأقصر خلال الفترة المقبلة، تبدأ من غدٍ السبت ثم رحلتين أسبوعيًا اعتبارًا من 7 أغسطس المقبل، في إطار جهود وزارة الطيران المدني، لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى المطارات المصرية.

وتسعى وزارة الطيران المدني لفتح خطوط جديدة لجذب المزيد من السياح، حيث إن الوزارة وشركاتها تنتهج خطة شاملة لتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن قطاع الطيران المدني العالمي يشهد بوادر تعافي من أزمة جائحة كورونا، بعد توفير اللقاحات وتخفيف بعض الدول القيود على السفر، كما أن المطارات المصرية تعد من آوائل المطارات التي طبقت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها عالميًا، الأمر الذي أسفر عن حصول 11 مطار على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، من ضمنهم الأقصر، وهم مطارات (القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وطابا ومطروح ومرسى علم وسوهاج وأسيوط وأسوان وبرج العرب) من مجلس المطارات الدولي ACI، وساهم في تشجيع حركة السفر من وإلى المطارات المصرية.

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