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الوفد المصري يشارك في مراسم تدشين أول معدة طويلة الأجل في مشروع الضبعة النووي

09:49 م الجمعة 30 يوليه 2021
الوفد المصري يشارك في مراسم تدشين أول معدة طويلة الأجل في مشروع الضبعة النووي

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر

كتب- محمد صلاح:

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، في فعاليات تدشين أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية (Core Catcher).

وحرص وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، خلال تواجده بروسيا والوفد المرافق له برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، على التأكد من جاهزية المعدة والتي يتم تصنيعها في مصنع "تاجماش" الروسي.

وشارك وزير الكهرباء والوفد المرافق له خلال الفترة السابقة على عقد مجموعة مكثفة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين الروسي ممثلًا في شركة روساتوم الروسية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي أسفرت عن التوافق على برنامج ضمان الجودة للشركة المصنعة وأيضًا الوثائق الفنية وخطط الجودة للمعدة المذكورة، في إطار الإعدادات لبدء تصنيع مكونات المحطة طويلة الأجل.

ومن المقرر أن يعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الزيارة اجتماع مع أليكسي ليخاتشوف مدير المؤسسة الحكومية روساتوم لاستعراض تقدم أعمال مشروع محطة الضبعة النووية، وما يتبعه من أعمال مستقبلية مخطط لها، بالإضافة لزيارة مجموعة من الشركات الروسية المسئولة عن تصنيع المعدات طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية.

والجدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل هي معدة مميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور والذي تنتمي إليه مفاعلات محطة الضبعة النووية، وتتم جميع مراحل تصنيعها الفنية داخل روسيا الاتحادية، ومن ثم يتم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللوجيستية لنقلها لموقع الضبعة، وتأتي خطوة البدء في التصنيع لمصيدة قلب المفاعل كمعلم رئيسي في مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، الذي يأتي في إطار سلسلة من الإنجازات المتواصلة المحققة التي يشهدها تنفيذ المشروع، مؤخرًا كنتيجة لتضافر الجهود التي تبذلها المجموعات الفنية وفرق العمل المصرية والروسية للمضي قدما في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة.

محمد شاكر وزارة الكهرباء مشروع الضبعة النووي محطة الضبعة النووية

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