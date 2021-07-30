للعام الثاني.. مصر تفوز بجائزة دولية في الرسم من اليابان

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(مصراوي):

وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة للطالبة شهد محمد على القط 16 عامًا في الصف الأول الثانوي من مدينة طنطا محافظة الغربية لفوزها في المسابقة السنوية للرسم لطلاب المدارس الثانوية التي تنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة (IFAC) باليابان بعد ترشيحها من المركز القومي لثقافة الطفل، ضمن ما يقرب من 500 عمل فني بمختلف محافظات مصر.

وقالت عبدالدايم إن شهد تعد نموذجًا مشرفًا للنابغين الشباب الذين يفخر بهم الوطن، وحثتها على بذل المزيد من الجهد وصقل موهبتها لإثبات ذاتها والانضمام إلى كتائب قوى مصر الناعمة.

وأضافت: "الجائزة تعكس تميز الفنون والثقافة المصرية عالميًا في مختلف المجالات"، مشيرة إلى خصوبة التربة الإبداعية في مصر والتي تزخر بالمواهب المتفردة.

يشار إلى أن المسابقة يشارك فيها أكثر من ٣٥ دولة حول العالم وتنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة (IFAC) باليابان التي قررت إقامة حفل افتراضي من خلال قناتها على موقع يوتيوب فى الحادية عشر صباح الأربعاء 4 أغسطس بتوقيت اليابان للتعريف بالفائزين وعرض أعمالهم الفنية وذلك بعد تعذر تنظيم حفل فعلى لتوزيع الجوائز نظرا لاستمرار جائحة كورونا على أن تقوم بتسليم سفارة مصر فى طوكيو شهادة تقدير وميدالية للطالبة الفائزة.

والجدير بالذكر أن مصر تفوز بهذه الجائزة للمرة الخامسة وللعام الثاني علي التوالي، وتمنح وزارة الثقافة ممثلة في المركز القومي لثقافة الطفل الفائزين مكافأة تشجيعية وتتبني نشر أعمالهم الفنية.

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