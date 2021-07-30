حدث في 8 ساعات| تحذير من الأرصاد و"تايسون الخارق" يدخل في غيبوبة وتوقف قطارات الصعيد

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الجمعة أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها تحذير الأرصاد من طقس الأيام المقبلة، وارتفاع الحرارة والرطوبة غدًا، ووتفاصيل مشروع سكن لكل المصريين 2، و"تايسون الخارق" يدخل في غيبوبة بسبب لدغة كوبرا، وجنازة مهيبة لضحية مشاجرة المرج.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: