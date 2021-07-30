حدث في 8 ساعات| تحذير من الأرصاد و"تايسون الخارق" يدخل في غيبوبة وتوقف قطارات الصعيد
(مصراوي):
شهدت مصر، اليوم الجمعة أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها تحذير الأرصاد من طقس الأيام المقبلة، وارتفاع الحرارة والرطوبة غدًا، ووتفاصيل مشروع سكن لكل المصريين 2، و"تايسون الخارق" يدخل في غيبوبة بسبب لدغة كوبرا، وجنازة مهيبة لضحية مشاجرة المرج.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
بالشروط وموعد الحجز.. الإسكان تعلن تفاصيل وحدات "سكن لكل المصريين 2"
-
بالتواريخ وأرقام العمارات.. الإٍسكان: بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن
-
صور وفيديو.. خطوات حجز تذاكر القطارات عبر تطبيق الهاتف المحمول
-
آلاف الشقق الجديدة.. وزير الإسكان يتابع تنفيذ المشروعات المختلفة بـ
-
التمويل العقاري.. الإسكان: 100 مليار جنيه لتمويل المبادرة الجديدة
-
لو عايز شقة بالتمويل العقاري.. خطوات حجز وحدات "سكن لكل المصريين"
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان