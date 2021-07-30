مد موعد استقبال الأعمال للمشاركة في مسابقة "أنا المصري" حتى منتصف أغسطس

(مصراوي):

قرر قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مد موعد استقبال الأعمال للمشاركة في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب في نسختها الرابعة، حتى منتصف أغسطس.

ومن المقرر أن يغلق باب المشاركة في المسابقة، منتصف أغسطس المقبل بدلًا من أول أغسطس، نظرًا لوجود فترة إجازة عيد الأضحى المبارك ضمن فترة المسابقة، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة في المسابقة.

تجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 15 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه.

وشروط المسابقة هي ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) بصيغة MP3.

يتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على "فيسبوك" ويتم تعبئتها إلكترونيًا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكتروني التالي: anaelmaasry2021@gmail.com، ولأول مرة السماح بمشاركة المصريين بالخارج، ويتم إرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكتروني التالي: anaelmaasryabroad@gmail.com وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.