الري: وفد مصري يتوجه إلى العراق لبحث تكثيف التعاون في مجال إدارة الموارد المائية

كتب- أحمد مسعد:

في ضوء نتائج زيارة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لدولة العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، والذي تم عقده يومي 13 و14 مارس 2021، والتي تم خلالها الاتفاق مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر 2020 من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة.

وفي ضوء نتائج الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الفنية المشتركة المصرية العراقية في مجال الموارد المائية والري، والذي عقد بتاريخ 6 يونيو 2021، لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، حيث تقرر تشكيل مجموعة عمل من الفنيين لزيارة العراق.

صرح عبدالعاطي أن وفد فني مصري سيقوم بزيارة للعراق اعتبارًا من غدٍ السبت لمدة 5 أيام لإجراء العديد من الزيارات الميدانية، للوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2020 ومنها تقنيات الري الحديث وإعادة الاستخدام وطرق المعالجة والقضاء على التصحر ومقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وأكد عبدالعاطي ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة، بما يحقق أهداف الشعبين في التنمية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.