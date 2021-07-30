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الجيزة: كسر خط مياه على طريق المريوطية (صور)

06:04 م الجمعة 30 يوليه 2021
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(مصراوي):

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه على طريق المريوطية أمام شارع العروبة بحي الطالبية، ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفة أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال، بالتوازي مع إصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بضعف في الضغوطات نتيجة لذلك.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الدفع بـ11 سيارة لشفط المياه الناتجة عن الكسر، كما تم إجراء تحويله مرورية أمام شارع العروبة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

كما وجّه المحافظ رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية والوقوف على الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء.

لافتًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي وفرت عددًا من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة وتلبية أي احتياجات أخرى للمواطنين من المياه بأي منطقة متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي 125، وغرفة عمليات محافظة الجيزة على أرقام (114، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب او للتعامل مع البلاغات العاجلة.

أحمد راشد الجيزة طريق المريوطية حي الطالبية كسر خط مياه

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