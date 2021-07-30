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تحذير جديد من الأرصاد بشأن الطقس.. وهذه المناطق ستشهد سقوط أمطار

05:49 م الجمعة 30 يوليه 2021
تحذير جديد من الأرصاد بشأن الطقس.. وهذه المناطق ستشهد سقوط أمطار

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء، مضيفة أن درجات الحرارة ستظل في ارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وحذرت الهيئة في بيانها، اليوم الجمعة، المواطنين من التعرض لآشعة الشمس المباشرة خاصة وقت الظهيرة، موضحة أنه من الضروري الإكثار من تناول المشروبات الباردة.

وتابعت الهيئة أن هناك مناطق من جنوب البلاد تتعرض لسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، وسيتم التنويه تفصيليًا حيّال ثبوت النماذج العددية.226799921_4561415667226426_2276383351070557219_n

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأمطار درجات الحرارة الطقس

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