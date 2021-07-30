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أول تعليق من السكة الحديد بشأن اصطدام قطار بالحاجز الخرساني بمحطة نجع حمادي

05:44 م الجمعة 30 يوليه 2021
أول تعليق من السكة الحديد بشأن اصطدام قطار بالحاجز الخرساني بمحطة نجع حمادي

هيئة السكك الحديدية

(مصراوي):

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، تفاصيل واقعة اصطدام جرار قطار "735/3980" ركاب "نجع حمادي/ سوهاج" المكون من 7 عربات مطورة بالسور الخرساني الموجود بنهاية سكة مخزن محطة نجع حمادي.

وقال بيان الهيئة، اليوم الجمعة، إن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة، كما لم ينتح عنها أي إصابات، موضحة أنه تم إيقاف السائق عن العمل وإجراء تحليل المخدرات له وتحويله للتحقيق الفوري لتطبيق بنود لائحة هيئة السكك الحديدية عليه.​

هيئة السكك الحديدية اصطدام قطار محطة نجع حمادي حركة القطارات

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