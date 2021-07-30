مصر والبرازيل.. تعرف على القناة الناقلة لمباراة المنتخب الأوليمبي وترددها

مصراوي

يواجه المنتخب الأوليمبي المصري، غدا، في أوليمبياد طوكيو، صاحب الصدارة في المجموعة الرابعة منتخب البرازيل، في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وحقق المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، فوزًا ثمينًا، الأربعاء، على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، قاده للتأهل لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو، في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الجولة الثالثة.

المنتخب المصري احتل وصافة المجموعة، والتي كانت تضم كلا من منتخبات: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وقررت شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري للبطولة، بث المباراة على قناة bein sports 7 المشفرة، فيما لم تخصص الشبكة قنواتها المفتوحة لنقل المباراة مثلما اعتادت منذ بدء البطولة.

ويتم بث قناة Bein sports HD7 على تردد 12604 أفقي– معدل الترميز 27500– معامل تصحيح الخطأ 2/3 (نايل سات).

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.​