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شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد توضح توقعات طقس السبت (بيان بالدرجات)

01:47 م الجمعة 30 يوليه 2021
شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد توضح توقعات طقس السبت (بيان بالدرجات)

توقعات طقس السبت

كتب- أسامة علي:

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا السبت شديد الحرارة، رطب على القاهرة، والوجه البحري، حار، رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس معتدل الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، مؤكدة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسبة تتراوح من 2 درجة: 4 درجات.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت:

القاهرة: العظمى 39– المحسوسة 41– الصغرى 26.

الإسكندرية: العظمى 33– المحسوسة 36– الصغرى 25.

أسيوط: العظمى 42– المحسوسة 43– الصغرى 28.

أسوان: العظمى 39– المحسوسة 41– الصغرى 26.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة موجة حارة الرطوبة

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