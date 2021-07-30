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لإنشاء الموقف الحضاري بالمنصورة.. بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف ومحافظة الدقهلية

01:42 م الجمعة 30 يوليه 2021
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كتب - محمود مصطفى:

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة الدقهلية، بديوان عام المحافظة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن البروتكول يهدف لإنشاء مشروع الموقف الحضاري بمدينة المنصورة، وتطوير وتنظيم مواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعي بما يتواكب مع اتجاه الدولة المصرية لتسهيل وتيسير حياة المواطنين وتحسين الخدمة المقدمة لهم.

وقال وزير الأوقاف، إن المشروع من أفضل المشروعات الخدمية للمحافظة، ويحقق العديد من الخدمات المجتمعية والتنموية لأبناء محافظة الدقهلية،.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم إنشاء الموقف على مساحة ٤٢ ألف متر نصفها مخصص موقفا للسيارات، وتديره المحافظة بمعرفتها مقابل حق انتفاع لهيئة الأوقاف والنصف الثاني للخدمات ويدار بمعرفة الهيئة.

هيئة الأوقاف محمد مختار جمعة أيمن مختار محافظة الدقهلية الموقف الحضاري

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