وزير الزراعة: ارتفاع الصادرات لأكثر من 4.2 مليون طن حتى الآن

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.2 مليون طن حتى الآن بزيادة قدرها نصف مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 28 يوليو 2021، حيث بلغت 4 ملايين و253 ألفا و122 طنا من المنتجات الزراعية.

وقال القصير إن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، العنب، الخوخ والبطيخ.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و765 ألفا و202 طن ، بالإضافة إلى تصدير 619 ألفا و800 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 441 ألفا و115 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 169 ألفا و300 طن، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 129 ألفا و 300 طن.

وأوضح أن صادرات مصر من البطاطا احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 26 ألفا و200 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 19 ألفا و800 طن، تبيها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و1 طن، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 آلاف و370 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 آلاف و996 طنا، وحصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 آلاف و200 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و580 طنا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 آلاف و242 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 3002 طن.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي أن العملية التصديرية لم تتوقف خلال أيام إجازة عيد الأضحى، حيث استمر الحجر في العمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية وضمان انتظام العملية التصديرية على أكمل وجه.

وأضاف أن العمل استمر أيضا خلال إجازة عيد الأضحى في جميع الموانئ، من أجل فحص الواردات الزراعية لضمان الحفاظ على البيئة الزراعية، وتأمين ورادت مصر من السلع الاستراتيجية.