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بعد ساعات.. تعميم منظومة البناء الجديدة على جميع المدن رسميًا

11:06 م السبت 03 يوليه 2021
بعد ساعات.. تعميم منظومة البناء الجديدة على جميع المدن رسميًا

تعميم منظومة البناء الجديدة على جميع المدن رسميًا

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم بداية من غدٍ الأحد تعميم منظومة البناء والتراخيص الجديدة على جميع المدن بالمحافظات المصرية.

وأضاف قاسم لـ"مصراوي" أن ذلك يأتي تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة التجريبية لتطبيق الاشتراطات الجديدة من 1 مايو 2021 والتعميم على مدن المحافظات بدء من أول يوليو 2021.

كان من المقرر- وفق قرار رئيس الوزراء- تعميم منظومة البناء الجديدة على مدن المحافظات اعتبارا من الخميس الماضي، لكن إجازة ثورة 30 يونيو والإجازة الأسبوعية الدائمة يومي الجمعة والسبت أجّلتا تطبيق المنظومة إلى الأحد.

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