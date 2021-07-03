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مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران لشركة ''Euro wings'' القادمة من ألمانيا

10:46 م السبت 03 يوليه 2021
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة ''Euro wings'' القادمة من دوسلدورف في ألمانيا، وعلي متنها 146 راكبًا، بعد توقف دام أكثر من عام بسبب جائحة كورونا، ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار، من أجل تنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

واحتفلت سلطات المطار باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وهو المتبع في أجواء الترحيب والاستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية، كما استقبل فريق العلاقات العامة في المطار، الركاب بالورود مع تقديم الهدايا التذكارية لهم، وقد تم فحص شهادة تحليل "pcr"، التي يحملها ركاب الرحلة، فضلًا عن إجراء الكشف الطبي والتحاليل الفورية لعدد من الركاب الذين لا يحملون شهادة "pcr"، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيًا لمطار الغردقة الدولي.

مطار الغردقة Euro wings دوسلدورف ألمانيا

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