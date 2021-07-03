بـ400 جنيه للفرد.. عروض الفنادق لجذب المصريين خلال أيام عيد الأضحى والصيف



كتب- يوسف عفيفي:

مع قرب عيد الأضحى المبارك وبالتزامن مع صيف 2021، تتسابق الفنادق السياحية، على تقديم أفضل العروض والتخفيضات لجذب أكبر عدد ممكن من الزائرين المصريين والسياح الأجانب.

وبدأت أسعار الغرف في فنادق شرم الشيخ والغردقة، بـ400 جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة بالنسبة لفنادق فئة 3 نجوم، نتيجة تراجع نسب الإشغالات والحجوزات بفنادق المدينتين خلال أشهر الصيف، ويرجع ذلك إلى تفضيل المواطنين لمناطق الساحل الشمالي ومطروح والإسكندرية.

وقال مصدر بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة ستطرح مبادرة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية خلال الصيف الجاري تحت شعار "صيف في مصر"، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، على غرار مبادرة "شتي في مصر" التي انتهت في شهر مايو الماضي.

ويتوقع المصدر لمصراوي، أن يشهد هذا الصيف عودة كبيرة لحركتي السياحة والسفر، خاصةً بعد أن بدأت مدينتي شرم الشيخ والغردقة، في استقبال سائحين من الدول العربية، إضافة إلى سعي وزارتي السياحة والطيران لتنظيم رحلات مباشرة من عدد من عواصم الدول العربية، إلى مطار العلمين لنقل الحركة السياحية إلى الساحل الشمالي مباشرة.

ويتوقع علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن تتم المبادرة المذكورة أعلاه، بنفس آليات مبادرة "شتي في مصر" والتي شملت أسعارا مخفضة لتذاكر الطيران إلى المدن السياحية، وأيضا لأسعار الغرف الفندقية.

وأضاف عاقل، أن غرفة المنشآت الفندقية فور تدشين المبادرة ستعمم على الفنادق بجميع محافظات الجمهورية ضوابط المشاركة فيها، وأسعار الغرف الفندقية المطروحة لفنادق الـ3 و4 و5 نجوم.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن أسعار البرامج السياحية بالمبادرة ستكون جيدة للغاية وتسمح لجميع المواطنين بالمشاركة فيها.

من جانبه، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، إن فنادق شرم الشيخ والغردقة، بدأت تقديم عروض مخفضة لجذب المصريين خلال شهور الصيف، تبدأ بـ400 جنيه للفرد في الغرفة المزدوجة بالنسبة لفنادق فئة 3 نجوم.

وأضاف عبداللطيف، أن الفنادق لجأت لتلك العروض بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة لشرم الشيخ والغردقة خلال الشهر الجاري، وانخفاض نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية إلى ما دون الـ30% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

وأشار عاطف، إلى أن أعداد المواطنين المصريين بشرم الشيخ والغردقة سترتفع بداية من منتصف شهر يوليو الجاري بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء خلال أيام العيد، بجانب زيادة حركة السياحة العربية ما ساعد على تحريك السوق بشكل جيد.

وأشاد عاطف، بالعروض المقدمة من جانب الفنادق وشركات السياحة والتي ساعدت على زيادة حركة السياحة الداخلية بالتزامن مع الإجازات، لافتاً إلى أن هناك حجوازت جيدة خلال أيام عيد الأضحى، والأسعار متفاوتة بين فنادق فئة 3و4و5 نجوم.