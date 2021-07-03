بعد غياب 3 سنوات.. محمد الغيطي يعود ببرنامج "الثامنة" على شاشة "HPC"

كتب- مينا غالي:

يعود الكاتب والإعلامي محمد الغيطي إلى الشاشة بعد غياب 3 سنوات متواصلة، حيث يظهر اليوم في أولى حلقات برنامجه الجديد "الثامنة" على شاشة قناة "hpc" الصحة والجمال سابقًا.

ويذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا، ويعد أول برنامج "توك شو" على شاشة القناة بعد تطويرها.

ويفتح الغيطي خلال الحلقة ملف أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأبرز التحورات التي حدثت للفيروس، كما يجيب عن الأسئلة الشائكة حول ظهور الفيروس وانتشاره في العالم، كما يقدم فقرة لأبرز المواقف الكوميدية التي حدثت حول العالم بسبب الخوف والرعب من فيروس كورونا، كما يستضيف خلال الحلقة نخبة من الأساتذة والخبراء وهم الدكتور عبدالهادي مصباح، الدكتور أحمد مؤنس، وهاشم بحري رئيس الصحة النفسية بجامعة عين شمس، وأحمد عبدالحي أستاذ اقتصاديات الدواء.

وأكد الغيطي في تصريحات صحفية، أنه يستهدف من خلال برنامج "الثامنة" إعادة نشر الوعي المجتمعي في كافة المجالات سواء الصحة أو التعليم والتربية، كما يحاول إستعادة جماليات الإنسان المصري وطباعه الكريمة، مع تحميله مسؤلياته كاملة أمام المجتمع، مشيرًا أن هدفه الأساسي هو العمل على بناء الإنسان وتنشيط المشاركة المجتمعية بالتوعية لدور كل فرد في المجتمع.

يذكر أن آخر ظهور للإعلامي والكاتب محمد الغيطي كان عبر شاشة قناة "المحور" في شهر رمضان من خلال برنامج "الحكواتي"، والذي كان يروي خلاله تفاصيل تاريخية بارزة.