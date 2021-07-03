حدث في 8 ساعات| افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية وسيناريوهات حل أزمة سد النهضة
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح الرئيس السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، وقرار جديد من التأمين الصحي بشأن الإجازات الاستثنائية للحوامل، مصدر بالصحة يكشف طريقة حل أزمة الراغبين في السفر.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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